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Haberler Spor Bölgesel Lig’de heyecan var

Bölgesel Lig’de heyecan var

27.2.2022

Bölgesel Lig’de heyecan var
Bölgesel Amatör Lig'de heyecan bugün devam edecek. 9. Bölge 3. Grup'ta zirve hesapları yapan Alaçatıspor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Kemalpaşaspor ise Çine Madranspor ile mücadele edecek. Bornova Yeşilova ise sahasında Aydın Yıldızspor'la kritik bir randevuya çıkacak. 1. Grup'ta Torosgücü evinde Yunusemre Belediyespor'la kapışacak. Bir başka İzmir temsilcisi Bornova Futbol Kulübü ise Manisa ekibi Hacırahmanlı ile puan mücadelesi verecek. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.