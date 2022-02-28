  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Urla'da kavga

Urla'da kavga

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmir ekibinde oyuncu Jenkins, antrenör Yiğit ve idarecilerle arasındaki gerginliği telefonuyla kaydetti, ortam gerildi

28.2.2022

Urla’da kavga

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Urla Belediyespor'da antrenör Hakan Yiğit, idari kadro ve takımın ABD'li oyuncusu Caitlin Jenkins arasında yaşanan olay tartışma yarattı. Jenkins, Yiğit ve idarecilerle arasındaki gerginliği cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı. Takımın mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasında basketbolcularına konuşma yaptığı sırada Jenkins'in odadan çıkmak istemesine sinirlenen Yiğit, ABD'li oyuncu Caitlin Jenkins'e "Ben odadan çık dediğim zaman çıkacaksın, bu senin elinde değil. Ben konuşmamı bitirdikten sonra takımla birlikte çıkacaksın" dedi.

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Bu anları telefonuna kaydeden Jenkins, ısrarla çıkmak isteyince Yiğit'in oyuncuya, "Kes sesini otur şuraya" dediği ve ardından da küfürlü tepki göstererek odadan çıkardığı iddia edildi. Jenkins başka bir videoda bir yöneticinin soyunma odası önünde kendisini itmesiyle yere düştüğü görüntüleri de paylaştı.

KULÜP ŞİKAYETÇİ OLDU
URLA Belediyespor yönetimi, Jenkins'in saha içi ve dışında disiplinsiz tavırları olduğunu savunarak oyuncuyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını belirtti. Urla Belediyespor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Jenkins, ülkemize geldiği günden bu yana herkese sorunlar yaşatmaktadır. Teknik heyetin verdiği taktiklere hiçbir zaman uymamış, telefonuyla ilgilenmeyi tercih etmiştir."