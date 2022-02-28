Urla’da kavga

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Urla Belediyespor'da antrenör Hakan Yiğit, idari kadro ve takımın ABD'li oyuncusu Caitlin Jenkins arasında yaşanan olay tartışma yarattı. Jenkins, Yiğit ve idarecilerle arasındaki gerginliği cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı. Takımın mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasında basketbolcularına konuşma yaptığı sırada Jenkins'in odadan çıkmak istemesine sinirlenen Yiğit, ABD'li oyuncu Caitlin Jenkins'e "Ben odadan çık dediğim zaman çıkacaksın, bu senin elinde değil. Ben konuşmamı bitirdikten sonra takımla birlikte çıkacaksın" dedi.

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bu anları telefonuna kaydeden Jenkins, ısrarla çıkmak isteyince Yiğit'in oyuncuya, "Kes sesini otur şuraya" dediği ve ardından da küfürlü tepki göstererek odadan çıkardığı iddia edildi. Jenkins başka bir videoda bir yöneticinin soyunma odası önünde kendisini itmesiyle yere düştüğü görüntüleri de paylaştı.



KULÜP ŞİKAYETÇİ OLDU

URLA Belediyespor yönetimi, Jenkins'in saha içi ve dışında disiplinsiz tavırları olduğunu savunarak oyuncuyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını belirtti. Urla Belediyespor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Jenkins, ülkemize geldiği günden bu yana herkese sorunlar yaşatmaktadır. Teknik heyetin verdiği taktiklere hiçbir zaman uymamış, telefonuyla ilgilenmeyi tercih etmiştir."