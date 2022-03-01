FIFA ve UEFA’dan tarihi Rusya kararı

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri çağrısı sonrası FIFA ve UEFA harekete geçti. FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle ek tedbirler alınmasına karar veren FIFA Konseyi ve UEFA İcra Kurulu, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.

FIBA'DAN DA YAPTIRIM GELDİ

Her iki birliğin başkanının, Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini, böylece futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barışın taşıyıcısı olabilmesini umut ettiği ifade edildi. Öte yandan UEFA, Gazprom ile olan sponsorluk anlaşmasının da sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, "Şampiyonlar Ligi ve EURO 2024 olmak üzere mevcut tüm anlaşmalar derhal feshedilmiştir" denildi. Rusya Futbol Birliği Onursal Başkanı Koloskov ise, "FIFA zaten Milli Takım ile ilgili yaptırım uyguladı. Kulüplerle ilgili karar haksızlık. 15 yıl UEFA'da görev yaptım. UEFA'nın aldığı bu karar utanmazca bir karardır!" ifadelerinde bulundu. Öte yandan FIBA'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı.