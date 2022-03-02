Avantaj Çiğli’de

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Ligde son 5 haftaya girilirken, 33 puanla liderliğini sürdüren Çiğli Belediyespor, kendisini 3 puanla geriden takip eden ikinci sıradaki Aliağa FK ile üçüncü sıradaki İzmirspor'a göre yarışı bir adım önde götürüyor. Grupta son oynanan maçlarda Çiğli, deplasmanda Manisaspor'u 2-0 yenerek yoluna yara almadan devam etti. Çiğli'nin peşini bırakmayan Aliağa FK da evinde karşılaştığı Manisa Sanayispor'u 1-0 dize getirdi.

ÜÇ TAKIMDA NEFESLER TUTULDU

Ligin 10. haftasında Aliağa FK'ya 2-0 yenilerek zirve yarışında yara alan ancak oynadığı son 2 maçta ise önce Manisaspor'u 4-1, son olarak da deplasmanda Uşak temsilcisi Sivaslı Bld'yi 5-0 yenen İzmirspor yarışı bırakmadı. İzmir ekibi, maç yapmadan geçireceği bu haftada iki rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Lacivert-beyazlılar, 13 Mart Pazar günü lider Çiğli ile evinde oynayacağı maçta kaderini çizecek. Pazar günü Sivaslı Bld'yi sahasında ağırlayacak Çiğli Bld için İzmirspor maçı final olarak görülüyor. ■ BERKE ÖZBAY