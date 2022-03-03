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Haberler Spor Manisa FK’da Gakpa rüzgarı

Manisa FK’da Gakpa rüzgarı

Son 14 maçta banko forma giyen Fransız oyuncu, attığı gollerle takımına hayat verdi

3.3.2022

Manisa FK’da Gakpa rüzgarı

BİRİNCİ Lig'de evinde Eyüpspor'u yenerek 2'de 2 yapan ve Play-Off yarışında umutlanan Manisa Futbol Kulübü'nde Marvin Gakpa takımın en skorer oyuncusu oldu, son haftalardaki performansıyla alkış topladı. Orta saha, kanat ve forvette oynayabilen Fransız futbolcu ağları beş kez sarsarak siyah-beyazlıların gol yükünü çekti.

13 PUANI HANESİNE YAZDIRDI
SEZON başı Paris FC takımından transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor, Gençlerbirliği ve Ümraniyespor maçlarında fileleri sarstı. Manisa, Gakpa'nın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Manisa FK, Gakpa'nın fileleri sarstığı müsabakalarda 13 puanı hanesine yazdırdı.