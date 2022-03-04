Alanyaspor turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor, sahasında uzatmaya giden maçta Gaziantep FK'yı mağlup ederek yarı finale yükselerek Sivasspor'un rakibi oldu: 2-1. 32. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba'nın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Günay'da kaldı. 42'de defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Maxim'in ceza sahası yayı önünden sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi. 74'de Novias'ın şutu Oğuz'dan sekip Diedhou'da kaldı. Bu oyuncu kalecinin kalesinde olmadığınhı görünce arka direğe kesti. Tayfur tek vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 90+1'de Toşca'nın sol kanattan ortasında Caulker ön direkte topu geriye çıkardı. Djilobodji topu filelere yolladı: 1-1. Normal süre 1-1 bitti. 102'de Emre'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Aydın, topu ağlara yolladı: 2-1. Maç 2-1 bitti.

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