F1’den flaş Rusya kararı

RUSYA'NIN Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından yaptırımlar devam ediyor. Formula 1 yönetimi, Rusya ile ilgili önemli bir karar aldı ve yapılan açıklamada, F1 ile Rusya Grand Prix ile sözleşmenin feshedildiği duyuruldu. Yarış takvimini organize eden Formula 1 ticari bölümü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası bu ülkede yarış yapmanın imkansız hale geldiğine karar verdi. Soçi'de bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan yarış şimdiden iptal edilirken, 2023'te taşınacağı St Petersburg'da da artık yarış olmayacak. Bu kararın ardından Rusya'daki Formula 1 yarışı belirsiz bir tarihe kadar ertelendi. Geçen hafta işgalin başlamasından bir gün sonra Rusya Grand Rrix'sini iptal eden F1, ne yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunuyordu.

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