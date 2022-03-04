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Haberler Spor HES kodu ve sınırlama kaldırıldı

HES kodu ve sınırlama kaldırıldı

Statlara girişlerde birçok uygulamanın yanı sıra 12 yaş sınırı da gözetilmeyecek

4.3.2022

HES kodu ve sınırlama kaldırıldı

İKİ sezondur tüm danyayı kasıp kavuran pandemi etkisi yavaş yavaş azalmaya başlarken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) önemli bir adım geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu dün yaptığı açıklamada, statlara girişte HES kodu uygulaması ve 12 yaş sınırlamasının kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca sporcular ile kulüp çalışanlarının Kovid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredildi.

TFF'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
TFF dün yaptığı açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Covid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye Basketbol Federasyonu da dün aldığı kararla basketbolseverlerin HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara alınacağını duyurdu.