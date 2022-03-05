Bostanlı’da ücretsiz savunma sporu

BOSTANLISPOR "Kadına Şiddete Hayır" diyerek, kadınlarımızın kendilerini savunması için ücretsiz aikido kursu açtı. 5. Dan 3. Kademe Aikido Antrenörü Gürhan Gülmaya eşliğinde sadece kadınlarımıza özel ücretsiz ders verileceğini açıklayan Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, "Kadınlarımıza Gode Cengiz Spor Tesislerinde, salı-perşembe günleri saat 19.30 ile 20.00 saatleri arasında 3 hafta boyunca ücretsiz aikido dersleri verilecek. Kulüp olarak kadına şiddete hayır demeyi sürdürüyor ve kadınlarımızı Japon savunma savaş sanatı olan ve ülkemizde yarışması bulunmayan tek spor branşı aikidoyu savunmaları için öğrenmeye davet ediyoruz. Ücretsiz kurslarımız başladı. Görülen ilgi üzerine de devam etme kararı aldık. Aikido sadece kendini korumak için değil, aynı zamanda ruhsal gelişim için de öğretidir" dedi.

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