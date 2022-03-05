Chelsea için üç milyar sterlin istedi

LONDRA ekibi Chelsea için teklifleri beklemeye geçen Rus iş adamı Roman Abramovich'in istediği fiyat dudak uçuklatıyor.

Geçtiğimiz hafta ismi açıklanmayan bir yatırımcıdan gelen 2.5 milyar sterlinlik teklifi geri çeviren Abramovich'in kulüp için 3 milyar sterlin istediği kaydedilirken, İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss ile LA Dodgers'ın sahibi Todd Boehly'nin kulübü satın alabilmek için bir konsorsiyum kurma hazırlığında olduğu biliniyor. Abramovich'in satış işlemleri için görevlendirdiği Raine Group LLC'nin kurucuları arasında yer alan Joe Ravitch, satış işlemleri için aceleci davranmayacaklarını söyledi. Ravitch, Rus iş adamının adil bir fiyat beklediğini belirtirken, en iyi teklifi değerlendireceklerini söyledi.