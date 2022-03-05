Yayıncı kuruluştan ihale açıklaması

SÜPER Lig'in yayıncısı Digiturk, ihale süreciyle ilgili açıklama yaptı. Duyuruda, "TFF'nin kapalı zarf usulüyle iletilen teklifleri kamuoyuna açıklamasıyla birlikte, biz de ticari çıkarlarımıza ve üyelerimizin menfaatlerine uygun hareket edeceğimizi belirtmek isteriz." ifadeleri yer aldı. Yayıncı kuruluş, "Digiturk olarak, her paket için istisnasız en yüksek teklifi veren yayıncı olduk. Bazı paketlerde tek teklif veren yayıncı olarak, kulüplere garanti gelir taahhüt eden tekliflerimiz, ikinci sıradaki tekliflerin iki katıydı. İhale sürecinde kamuoyunun önünde yapılan bazı açıklamaların aksine, Türk futboluna her zaman değer verdik, tüm taraflara saygı gösterdik. Tüm bunların yanı sıra, yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de Spor yayıncılığı yapan Digiturk'ün teklifi, operasyonel açıdan kanıtlanmış gerçeklere dayanıyor" denildi.

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