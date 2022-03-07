Arkas’ın hedefi üçte üç yapmak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Kızıltepespor'u mağlup eden Arkasspor, 22. hafta mücadelesinde bugün evinde Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayıp, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ligde 44 puanla 4. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 22 puanı bulunan 10. basamaktaki Yozgat ekibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Arkas Spor sezonun ilk yarısında maçta rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.