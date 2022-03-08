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Arkas Spor tutulmuyor

Zirve hesapları yapan İzmir ekibi evinde oynadığı karşılaşmada Sorgun Belediyespor’u yenerek 3’te 3 yaptı, büyük sevinç yaşad

8.3.2022

Arkas Spor tutulmuyor
AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta kapanış karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk setini konuk ekip 25-23 kazansa da çabuk toparlanan Arkas Spor ikinci seti 25-20 alarak durumu 1-1 yaptı. Çok rahat bir oyun ortaya koyduğu üçüncü seti ev sahibi ekip 25-15 alarak 2-1 öne geçti. Son sette rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Arkas Spor seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı. Bu sonuçla Arkas Spor 47 puana ulaşırken, Sorgun Belediyespor 22 puanda kaldı