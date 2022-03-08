Aydın 1. Amatör Küme’deki ilginç hakem boykotu gündeme oturdu

AYDIN 1. Amatör Küme'de geçen hafta sonu Kuşadası 122 ve Altınkumspor arasında oynanan mücadele eşine az rastlanır bir protestoya sahne oldu. 7. Grup'ta 11. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Kuşadası 1922 ile iddiası bulunmayan Altınkumspor karşı karşıya geldi. Kuşadası TFF Sahası'nda oynanan ve Çağrı Erdal'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Altınkumspor rakibi önünde 5-0 yenik kapattı.

Hakem Erdal'a sık sık kararları nedeniyle itirazda bulunan Altınkumspor ikinci yarıya protesto ile başladı. 2. yarıda sahaya geç çıkan Altınkumsporlu futbolcular, başlama vuruşu ile hakemleri alkışlayarak protesto etti. Boykotu sürdüren futbolcular daha sonra kendi kalelerine 11 gol attı. Maçın devamında Altınkumsporlu futbolcular sahayı tek tek terk etti. Altınkumspor sahada 7 kişinin altına düşünce maç 16-0 iken hakemler maçı tatil etti.

İSYANIN NEDENİ BİR MAÇ DEĞİL

Kuşadası 1922 maçını Çağrı Erdal, Mutlu Acar ve Merve Gürbüz hakem üçlüsü yönetirken Altınkumspor Başkanı Özgür Makasçıoğlu tepkilerinin bir maç için olmadığı belirtti. Makasçıoğlu, sezon boyunca hakem hatalarından canlarının yandığını, geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

■ İHSAN KARATAŞ