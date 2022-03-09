Hedef 2023’te Süper Lig’de kadın hakem

TÜRK kadın futbol hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2023 hedefi doğrultusunda Süper Lig'de görev almak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi ve Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Lale Orta ile FIFA kokartlı faal futbol hakemi Cansu Tiryaki, TFF'nin 2023 hedefini değerlendirdi. Lale Orta, "Kadın futbolu yükselen bir trend. 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetecek hakemin şu anda bir alt ligde maç yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an FIFA kokartlı 4 kadın hakemimiz var. Her hafta en az 2-3 kadın hakemin liglerde görev alarak, şanslarını kendileri belirlemeli" diye konuştu.

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