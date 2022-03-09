MHK’de deprem

Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları yeniden belirlendi. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkartıldı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "MHK, göreve geldiğinden bu yana, yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanması amacıyla sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir" denildi.

Buna göre görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı: Y.Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, S.Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay.

ÇAKIR İÇİN SOK İDDAA

ESKİ FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, Cüneyt Çakır'ın, Suudi Arabistan'da hakemlik yapacağını söyledi. Bitnel, "Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek. Çakır, S. Arabistan ile görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşma sağlandı" dedi.