MHK’de kazan kaynıyor

Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'deki 13 hakemle ilgili aldığı karar gündeme bomba gibi düşerken, dün de çarpıcı gelişmeler yaşandı. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Halis Özkahya, Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev alacak) ve Burak Şeker'in listeden çıkarılmasının ardından dün MHK mevcut hakemlerle bir toplantı yaptı.

Toplantıda Mete Kalkavan, kızağa çekilen hakem arkadaşlarına destek olmak için "Ben de sezon sonuna kadar maç yönetmek istemiyorum" diyerek hakemliği bıraktığı öne sürüldü. Kalkavan, toplantıdan bu kararını açıklayıp ayrılırken, yardımcı hakemler Tarık Ongun ve Bahattin Duran da istifa ettikleri ancak ruh hallerinden dolayı görev almak istemedikleri öğrenildi. Kalkavan'ın kardeşi Melis Kalkavan Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Erdoğa, "İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" dedi.

HÜSEYİN GÖÇEK ARABADA AĞLAMIŞ

Merkez Hakem Kurulu'nun listesinden çıkarttığı hakemlerden olan Hüseyin Göçek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç yönetemeyecek olan 13 hakem arasında yer alan Hüseyin Göçek'in çocuğunu okuldan almaya gittiği, bu esnada çocuğunun ve arkadaşlarının koşarak arabaya gelerek "Baba senin hakemliğini bitirmişler. Sen suç mu işledin" deyince tecrübeli hakemin gözyaşlarına boğulduğu öne sürüldü.

DÜNYA KONUŞTU

MHK'nin kararı tüm dünyada geniş yankı yaratırken özellikle Cüneyt Çakır kararı büyük şaşkınlığa neden oldu. İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Marca, "Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır'ı müsabakalardan çıkardı" başlığını kullandı. Hırvatistan'da yayın yapan Nacional sitesi de Cüneyt Çakır'ı manşete taşıdı. "Cüneyt Çakır artık Türkiye'de maç yönetemeyecek" başlığını kullanan Nacional, "Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karara imza attı" dedi.