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Haberler Spor Nazilli Belediye Amed’i geçti

Nazilli Belediye Amed’i geçti

10.3.2022

Nazilli Belediye Amed’i geçti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 8 maçında galibiyetle tanışamayan Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Taner Öcal yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Amed Sportif'i tek golle yendi: 1-0. 23. dakikada Bünyamin'in ceza yayı üstünden attığı aşırtma pasla buluşan Mert Çapar'ın şutunu kaleci Bekir güçlükle çeldi. 61'de Emre'nin defans arkasına hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Mert Çapar aşırttı: 1-0. 73'te Bünyamin altıpas içine çıkardı, Mert Çapar mutlak golü kaçırdı. Nazilli rakibini 1-0'lık skorla dize getirdi.
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