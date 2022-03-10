Nazilli Belediye Amed’i geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 8 maçında galibiyetle tanışamayan Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Taner Öcal yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Amed Sportif'i tek golle yendi: 1-0. 23. dakikada Bünyamin'in ceza yayı üstünden attığı aşırtma pasla buluşan Mert Çapar'ın şutunu kaleci Bekir güçlükle çeldi. 61'de Emre'nin defans arkasına hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Mert Çapar aşırttı: 1-0. 73'te Bünyamin altıpas içine çıkardı, Mert Çapar mutlak golü kaçırdı. Nazilli rakibini 1-0'lık skorla dize getirdi.