Sıra takımda

Almanya'da 28 Şubat'ta sona eren Cottbus Artistik Dünya Kupası'ndan halka aletinde altın madalya kazanan milli cimnastikçi İbrahim Çolak ile aynı müsabakada atlama masasında bronz madalya kazanan Adem Asil, hedeflerinden bahsettiler. Almanya'dan altın madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden İbrahim Çolak, "2022'ye böyle başlamak bana büyük moral oldu. İnşallah herhangi bir kaza, bela, sakatlık olmadan, bu yılki hedeflerimizi başarmak için çalışmalara devam edeceğim" diye konuştu.

İbrahim Çolak, önlerinde Mısır ve Azerbaycan'daki Dünya Kupası mücadeleleri olduğunu belirterek, "Bu seneki Avrupa şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatlarına takım olarak gidebilmemiz için ilk eleme yarışmamız olacak. Orada ilk 12'ye girmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz tabii ki takım olarak madalya almak, 29 Ağustos'ta düğünüm olacak. Ondan sonra Ekim sonunda dünya şampiyonası var" dedi.

"BİZE İYİ BİR MOTİVASYON OLDU"

2022'deki ilk yarışmasında bronz madalya kazanan Adem Asil de iyi bir mücadele gösterdikleri Dünya Kupası'ndan 2 madalya ile döndüklerini söyledi. Asil, güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bizim için iyi bir motivasyon oldu. Bu yıl en önemli hedefimiz takım olarak yarışmak. Bireysel hedeflerim var ama takım yarışmalarını ilk hedefimize koyuyoruz. İlk sezonun yarışması, takım olarak iyi yarıştık, iyi gidiyoruz, daha iyi olacağımıza inanıyorum."