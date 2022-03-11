1. Lig’de kader haftaları

1. Lig'de bitime 10 hafta kalırken nefesler tutuldu. 2 takımın şampiyon olup direkt Süper Lig biletini alacağı, 4 takımın Play-Off oynayacağı ve 4 takımın da küme düşeceği ligde Ege temsilcileri kurtuluş savaşı veriyor. 8 takım şampiyonluk kovalarken, 10 takım da kümede kalma hesapları yapıyor. Nasadoge Menemenspor, Samsun deplasmanında hayati bir zafere imza atıp kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 4 maç sonra kazanan sarılacivertli takım, bay kalacağı haftanın dışında oynayacağı dokuz maçın 5'ine deplasmanda, dördüne de iç sahada çıkacak.

HOROZ TETİKTE

Denizlispor, geçen hafta Balıkesir deplasmanında hata yapmadı, son dakikalarda da olsa bulduğu golle önemli bir 3 puanı hanesine yazdırıp üstündeki rakipleriyle bağını koparmadı. 29. haftayı bay takım olarak geçirecek Horoz da Menemenspor gibi kalan 9 maçından 5'ini gurbette, 4'ünü taraftarı önünde oynayacak. 36. hafta Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Denizli-Menemen karşılaşması alt sıralar için büyük önem taşıyor.

ALTINORDU ÇOK UMUTLU

İzmir derbisinde Menemenspor'u, ardından şampiyonluk yarışındaki Erzurumspor BŞB'yi 1-0'lık skorlarla yenip kurtuluş için ümitlenen Altınordu'yu, kalan 9 maçta birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Kırmızı-lacivertliler, bay kalacağı haftanın dışında oynayacağı 9 maçtan 6'sında deplasmanda terleyecek, İzmir'de 3 maç oynayacak. Altınordu, zirvedeki Ümraniye, Eyüp, Ankaragücü'yle dış sahada rakip olacak

BALIKESİRSPOR'A MUCİZE LAZIM

Son 5 maçta sıfır çeken ve 11 puanla son sıraya demir atan Balıkesir'e mucize lazım. Düşme potasının 21 puan gerisinde kalan Bal-Kes, bu hafta en kritik maçta bir basamak üzerindeki Bursaspor'a konuk olacak. Kırmızı- beyazlılar, bu maçı kaybeder rakipleri de haftayı galibiyetle kapatırsa, matematiksel olarak da lige veda edecek ve 9 sezon sonra TFF 2. Lig'e gerileyecek.

KARŞIYAKA RAHATLADI

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kabus gören Karşıyaka, kendine geldi. Ligde geçen hafta Ceyhanspor'u farklı yenen ve önceki gün evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u da 2-0 mağlup eden Karşıyaka, puan tablosunda düze çıktı. İkinci yarıda ilk kez iki maçlık bir seri yakalayan Kaf-Kaf, son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan İstanbul ekibini net skorla geçip 33 puana ulaşıp bitime 8 maç kala düşme hattına 6 puan fark atarak rahatladı. Bu sezon üçüncü teknik adam olarak devraldığı takımıyla çıktığı son 5 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan çıkaran Erman Güraçar, "Formda bir rakibi yendik. Ortada halen 24 puan var. Maksimum puanı alıp çabuk bir şekilde aşağısıyla bağımızı koparmamız gerekiyor. Hedefsiz takım yok, herkes direnç gösteriyor" dedi.

BERKE ÖZBAY