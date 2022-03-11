Arkas Spor’da hedef 4’te 4

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek alan Arkas Spor, 23'üncü haftada bugün deplasmanda Spor Toto ile kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlanacak. Spor Toto önünde galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligde güzel bir çıkış yakaladık ve bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Spor Toto karşısında da iyi oyunumuzu devam ettirip İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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