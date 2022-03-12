İzmir’de müthiş şölen

19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası 14-18 Eylül'de Dikili Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. ikili Belediyesi'nden yapılan açıklamada, erkekler ve kadınlarda 32 ülkeden 64 takımın mücadele edeceği organizasyonun Dikili Belediyesi Plaj Sporları Tesisi'nde yapılacağı belirtildi. Böylesine önemli bir uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Aynı zamanda spora verdiğimiz önemin de en dikkat çeken göstergelerinden biri. Dikili gerçekten bir cennet" ifadelerini kullandı. Bu arada 2022 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası da 14-17 Temmuz'da İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilecek.