Gündem: Derbi Konu: Erteleme

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak maçtan önce iki kulübün başkanları karşılıklı açıklama yaparak gündemde bomba etkisi yarattı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Maçların ertelenmesi ile ilgili yönetmelik nettir. Bunun dışına çıkamayız. Bizim sahamız müsait. İsterlerse derbi ya da Barcelona maçı burada oynanabilir" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise "Biz kimseden torpil istemiyoruz, rakibimizi Ali Sami Yen'de aslanlar gibi bekliyoruz. Biz başvurumuzu, 11 Mart tarihinde TFF'ye ilettik. Namağlup bir şekilde Avrupa'da mücadele etmeye devam eden Galatasaray'ın torpile de kayrılmaya da ihtiyacı yok. Bizim ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal. Çünkü kendileri, 'Ülke puanı, ülke puanı' diye başladıkları sezonda bırakın puan almayı, Avrupa'da gol bile atamadılar" dedi.

İZMİR'DE ÇALIŞIYOR

BARCELONA ile yaptığı maçın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a koşulladönemeyen Galatasaray kafilesi İzmir'e geldönemeyen Galatasamişti. Galatasaray, dün Göztepe'nin Urla Adnan Süvari Tesisler'inde Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarıkırmızılı takım bugün ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda son antrenmanını yapıp İstanbul'a dönecek.

KARTAL'DA EKSİK ÇOK

SPOR Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti. Kartal'da dünkü idmana Josef de Souza katılırken, adale zorlanması tespit edilen Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mehmet Topal ve tedavileri devam eden Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Mert katılmadı.