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Haberler Spor Bodrumspor’da bir içeri, bir dışarı

Bodrumspor’da bir içeri, bir dışarı

15.3.2022

Bodrumspor’da bir içeri, bir dışarı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ergene Velimeşe şokunu üzerinden atmaya çalışan Bodrumspor'da, 20 Mart Pazar günü oynanacak Çorum FK mücadelesi öncesi teknik direktör İsmet Taşdemir futbolcularına uyarılar yapıyor. Yeşil-beyazlı takımda, defans oyuncusu Süleyman Özdamar, Ergene Velimeşe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, cezası nedeniyle forma giymeyen defans oyuncusu Onur Akbay takıma geri dönüyor. Sezonun ikinci devresinde 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldıktan sonra ilk kez yenilgiyle tanışan Bodrumspor, zirve yarışını bırakmayacak. Teknik direktör Taşdemir, "Vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde 9 maç var. Biz pes edemeyiz" dedi. ■ ADEM ÜLKER
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