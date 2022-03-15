Derbide Aslan kükredi

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti: 2-1. 8. dakikada Feghouli'nin pasında Omar'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Mohamed'in penaltı noktasının solundan kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti. 15'te Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Necip kafayla altıpasa doğru indirdi. Kaleye yönelen topu Omar çizgiden çıkararak kornere çeldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU ŞOV YAPTI

22'de Mohamed, savunmada Necip ve Vida'nın markajı altındayken meşin yuvarlağı sol taraftaki Kerem'e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 32'de Umut Meraş ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlağın sahibi olan Mohamed'in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortada Kerem, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

65'te Mohamed'in vuruşu Ersin'den döndü. Seken topu yeniden kapan Mohamed'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu Vida son anda çizgi üzerinden çıkardı. 85'te Rosier'in sağdan sert ortasında Ghezzal topu tek pasla Rıdvan Yılmaz'ın önüne bıraktı. Bu oyuncu Nelsson'dan sıyrılarak sert şutunda, skoru belirledi: 2-1.

IKİ HOCA DA DEGİSTİRDİ

SÜPER Lig'de Galatasaray- Beşiktaş derbisinde iki takımın hocasıda değişikliğe gitti. Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, son yapılan Barcelona müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. İspanyol teknik adam, Babel ve Boey'in yerlerine Emre ile Omar'ı oynattı.Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise Başakşehir karşılaşmasına göre iki değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Welinton, ile Serdar Saatçı derbide yoktu. Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada savunmanın ortasında Domagoj Vida ile Necip Uysal görev yaptı.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

ISTE GERÇEK G.SARAY!

Domenec Torrent, Perşembe günkü Barcelona maçını düşünüp bazı oyunculara 'size rotasyon yapmayı düşünüyorum' dedi. Aralarında Kerem, Babel, Berkan ve Mohamed gibi isimler vardı. Ama G.Saraylı oyuncular 'hocam biz çıkar 2 maçta da Aslanlar gibi oynarız, rotasyon yapma' yanıtını verdi. G.Saraylı oyuncular sözlerinde durup Beşiktaş'a karşı mükemmel bir mücadele sergilediler. Hücuma akıllı çıktılar, savunmayı da takım halinde yaptılar. Özellikle top Beşiktaş'a geçtiğinde tıpkı Barcelona'daki gibi alan daraltıp pozisyon vermediler. İlk Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltı ile tepki çeken Mohamed, derbiye özel olarak çalışmış ki sahanın her yerine bastı, top tuttu ve iki güzel gole kişisel becerisi ile asist katkısı sağladı.

ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞLAR

Avrupa'nın gözü, boşuna Kerem'in üzerinde değil! G.Saray'ın genç yıldızı parlamaya devam ediyor. Sol kanatta tükenmeyen deparları ile Rosier gibi çabuk bir oyuncuya inanılmaz çalımlar attı. İki golde de vuruş kalitesi, pozisyon alışı mükemmeldi. G.Saray, bence artık Barcelona'da hatırladığı oyun anlayışını sürdürmeye devam etmeli. Çünkü G.Saray Beşiktaş karşısındaki oyununu tüm maçlara yansıtsa zirve yarışında olurdu. Marcao- Nelsson ikilisi hatasız oynadı, Omar fedakarca mücadele edip G.Saray'ın sağ kanadından Emre ile birlikte etkili hücum edilmesini sağladı. Berkan ve Taylan ikilisi hiç riske girmeden, topla fazla oynamadan basit oyunu tercih edip ayağındaki topları çabuk pasa dönüştürdü ve top rakibe geçtiğinde de hemen baskı yaptılar. G.Saray derbiye zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel hazırlanmıştı. G.Saray taraftarının gücünü bir kez daha gördük! G.Saraylı oyuncular taraftarı ile aynı frekansta buluştuğunda başarılı oluyorlar ve maç kazanıyorlar.