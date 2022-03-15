Gururumuz Elvira

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015'te Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Ahıska Türklerinden Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak adından söz ettirdi. Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Elvira, hayali olan milli takım formasını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtikten sonra 2017'de giymeye başladı.

İlk defa giydiği Türk Milli Takımı mayosuyla 16 yaşında katıldığı Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Balkan Güreş Şampiyonası'nda 2019'da bu kez gençler kategorisinde zirveyi rakiplerine bırakmayan Elvira, 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya alarak dikkatleri üzerine çekti.

EN ÖNEMLİ BAŞARISI

Norveç'te geçen yıl yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde de Türkiye'yi temsil eden Elvir, Bulgaristan'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şu ana kadarki en önemli başarısına ulaştı.