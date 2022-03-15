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Haberler Spor Nazilli Belediye’de kongre ertelendi

Nazilli Belediye’de kongre ertelendi

15.3.2022

Nazilli Belediye’de kongre ertelendi
NAZİLLİ Belediyespor olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için 21 Mart Pazartesi gününe ertelendi. Yönetim kurulundan 6 kişinin istifasıyla olağanüstü kongreye gitme kararı alan Naz-Naz'da, ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal'ın başkan adayı olacağı açıklanmıştı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde yapılacak olağanüstü genel kurulun ikinci toplantısında bu kez çoğunluk aranmayacak. Mevcut başkan Soner Yelkovan yeniden aday olmayacağını açıklarken, başkanvekili Kadir Mutlu ve genel kaptan Haluk Volaka gibi isimlerin yeni listede yer almayacağı ileri sürüldü.
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