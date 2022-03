Rekorların adamı LeBron

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Play- Off'lara kalmayı garantileyen Phoenix Suns, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 140-111 mağlup etti, sezonun 54. galibiyetine ulaştı. Sezonun 38. yenilgisini alan Lakers'ta All-Star LeBron James, 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir rekora imza attı. 37 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki performansıyla NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.

NEW YORK DERBİSİ NETS'İN

New York takımlarının mücadelesinde, Brooklyn Nets, Kevin Durant'in üstün performansıyla New York Knicks'i 110-107 yendi. Sezonunun 35. galibiyetine imza atarak Play-Off mücadelesini sürdüren Nets'te Durant, 53 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla oynadı.