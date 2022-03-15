Süper Lig Yayın ihalesinde son dakika

Spor Toto Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesi için ilk imzalar atıldı. Saran Group, 1-B (hafta sonu 68 maç), 1-C (hafta içi 36 maç), Paket 2 ve 3, TRT ise 1-D (1. Lig yayın hakları ve Süper Lig özet) ve 1-F (Süper Lig radyo yayını) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. Saran Media Group'tan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'ye kadar süre tanınmıştı.

'FEDERASYON'A TESLİM ETTİK'

Saran Media olarak, sürenin dolmasını beklemeden sözleşmeleri 11 Mart Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz" denildi. Böylece ihaleye çıkan toplam 8 paketten 7'sinin ihale süreci tamamlandı. Paket 1-A (Hafta sonu 238 maç) ise henüz yeni sahibini bulamadı.