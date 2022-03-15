Ümit Karan Uşakspor’da

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'da, dümene Ümit Karan geçti. İç sahada alınan 3-0'lık Zonguldak Kömürspor mağlubiyetinin ardından istifa eden teknik direktör Veli Özdemir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 46 yaşındaki Türk futbolunun ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan getirildi. Sezona Serkan Afacan yönetiminde başlayan, ardından Veli Özdemir'le yola devam eden Aşigo'da, el sıkışılan Karan'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada; "Uşakspor Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Ümit Karan ile 2022- 2023 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ümit Karan hocamıza görevlerinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. Başkan Hikmet Karaman, yeni teknik direktörleri Ümit Karan'la beyaz sayfa açacaklarını söyledi.

MENEMEN'DE GÖREV YAPTI

Menemen'de 1976 Berlin doğumlu Ümit Karan, 2011-2012 sezonunda Eskişehirspor'da sportif müdür olarak göreve başladı, 2012-2017'de Tepecikspor'da sportif direktör olarak çalıştı. Malatyaspor USA'da teknik direktör olarak görev yapan Karan, Makedonya temsilcisi FC Shkupi'de teknik adam olarak çalıştı. 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de Menemenspor'un başında yer alan genç teknik adam, bu sezonun başında 3. Lig ekiplerinden İskenderun FK'da, sportif direktör Jan Olde Riekerink'le görev yaptı. Ümit Karan, 3 yıllık imza attığı İskenderun'da 5 hafta görev yaptı, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

■ SERVET SARUN