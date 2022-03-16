57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 10 Nisan’da başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan tur, 10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bodrum'dan başlayacak ve İstanbul'da sona erecek organizasyonda, toplam uzunluğu bin 303 kilometre olan 8 etap geçilecek.

Turda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak. Yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış,TRT ve Eurosport'tan canlı yayımlanacak. Bu yıl ilklerin yarışı haline gelecek organizasyon öncesinde anlamlı bir projeye de imza atılacak. Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle bir hatıra ormanı oluşturulacak. Turun anısına Bodrum'a 1303 fidan dikilecek.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİLECEK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, turda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçileceğini ve dünyaya önemli bir tanıtım yapılacağını söyledi. Turun sloganının "Tarihe, doğaya saygı" olarak belirlendiğini aktaran Müftüoğlu, "Bütün dünyaya hem tarihimizi hem de gelişen Türkiye'nin farklı bir yüzünü tanıtacağız. Bu toprakların ülkemiz için değerini vurgulayacağız" dedi.

PARKURLAR

Bodrum-Kuşadası: 207 km Selçuk (Efes)-Alaçatı: 158 km Çeşme-İzmir (Karşıyaka): 123 km İzmir (Konak)-Manisa (Spil): 147 km Manisa-Ayvalık: 192 km Edremit-Eceabat: 205 km Gelibolu-Tekirdağ: 135 km İstanbul-İstanbul: 136 km

■ SELAHATTİN ERTAŞ