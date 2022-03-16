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Haberler Spor Avrupa’da Türk takımları sahnede

Avrupa’da Türk takımları sahnede

16.3.2022

Avrupa’da Türk takımları sahnede
BASKETBOLDA Türk takımları bugün Avrupa'da bir kez daha boy gösterecek. FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray Nef, Fransa'nın Dijon takımıyla karşılaşacak. Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanacak mücadele, 22.30'da başlayacak. J Grubu'nda mücadele eden Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini konuk edecek. Ayhan Şahenk Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de. FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde ilk maçı 73-70 kazanan Bahçeşehir Koleji, rövanş maçında Portekiz'in Sporting takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de oynanacak. Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde Türk Telekom Andorra'nın MoraBanc Andorra takımını konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de.
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