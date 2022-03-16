Avrupa’da Türk takımları sahnede

BASKETBOLDA Türk takımları bugün Avrupa'da bir kez daha boy gösterecek. FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray Nef, Fransa'nın Dijon takımıyla karşılaşacak. Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanacak mücadele, 22.30'da başlayacak. J Grubu'nda mücadele eden Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini konuk edecek. Ayhan Şahenk Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de. FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde ilk maçı 73-70 kazanan Bahçeşehir Koleji, rövanş maçında Portekiz'in Sporting takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de oynanacak. Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde Türk Telekom Andorra'nın MoraBanc Andorra takımını konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de.

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