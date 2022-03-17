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Haberler Spor Ramazan'da gece maçları 20.30’da

Ramazan'da gece maçları 20.30’da

17.3.2022

Ramazan’da gece maçları 20.30’da
SPOR Toto 1. Lig'de 30-35. hafta müsabaka programları yeniden düzenlendi. TFF, 2 Nisan'da başlayacak 'Ramazan Ayı' boyunca akşam maçlarının başlama saatlerini 20.30 olarak belirledi. Ege ekiplerinin maç programı şöyle: 30.HAFTA: 2 Nisan Pazar (13.30) Bolu-Manisa FK, 3 Nisan Pazar: (13.30) Kocaeli-Denizli, (16.00) Balıkesir-Erzurum BŞB, (20.30) Altınordu-Adana, 31.HAFTA: 9 Nisan Cumartesi (20.30) Adana-Balıkesir, 10 Nisan Pazar (13.30) Manisa FK-Samsun, (16.00) Denizli-Tuzlaspor, Menemen-İstanbul, 11 Nisan Pazartesi: (20.30) Eyüpspor-Altınordu. 32.HAFTA: 15 Nisan Cuma (14.30) Keçiörengücü-Denizli, 16 Nisan Cumartesi (13.30) Balıkesir-Menemen, (20.30) Altınordu- Manisa FK, 33.HAFTA: 19 Nisan Salı (16.00) Denizli- İstanbul, 20 Nisan Çarşamba (13.30) Manisa FK-Balıkesir, (16.00) Ankaragücü-Altınordu, (18.00) Menemen-Kocaeli, 34.HAFTA: 23 Nisan Cumartesi (20.30) Bursa-Denizli, 24 Nisan Pazar (13.30) Keçiörengücü-Menemen, (16.00) Kocaeli-Manisa FK, (20.30) Balıkesir-Ankaragücü, 25 Nisan Pazartesi: (20.30) Samsun-Altınordu, 35.HAFTA: 29 Nisan Cuma (20.30) Denizli-G.Birliği, 30 Nisan Cumartesi (13.30) Manisa FK-Bursa, (16.00) Menemen-Tuzlaspor, 1 Mayıs Pazar (13.30) Ümraniye-Balıkesir.

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