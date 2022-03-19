KSK’de Samican yok

TFF 3. Lig 3. Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından yarın Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanına 3'te 3 hedefiyle çıkacak Karşıyaka'da Samican maçta görev yapamayacak. Takımda ilk 11'in bankolarından olup grupta 9 Mart'ta iç sahada oynanan Büyükçekmece Tepecikspor mücadelesinde sakatlanan Samican'ın tedavisi bitmedi. Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli orta saha oyuncusu adalesindeki zorlanma nedeniyle halen antrenmanlara başlayamadı. KSK'de iyileşip takıma katılan Fatih Ergen'in ise forma giyebileceği öğrenildi.

YÜKSELİŞİMİZ SÜRECEK

Teknik direktör Erman Güraçar, son iki maçta istedikleri sonuçları aldıklarını, bunun devamını getirmek istediklerini ifade etti. Güraçar, "İyi bir hava yakaladık. Bunu Karaköprüspor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Üçte üç yaparak taraftarımızın yüzünü yine güldüreceğiz" dedi.