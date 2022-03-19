Kuntz’dan sürpriz kadro

A Milli Takım 'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında Portekiz ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Öte yandan son oluşturulan kadroda yer almayan Serdar Aziz, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz ve Enes Ünal da kadroda yer aldı.

24 Mart Perşembe günü Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz - Türkiye maçı 22.45'te başlayacak. Milliler, Portekiz'i eleyip Play-Off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. A Milli Takım'ın Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.-

İŞTE KADROMUZ

AY-YILDIZLILARIN kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.