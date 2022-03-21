Efes Maratonu’nda büyük heyecan vardı

İZMİR'DE Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Efes Ultra Maratonu tamamlandı. Toplam bin 754 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda dünkü 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik yarışların ardından bugün 5 ve 12 kilometrelik yarışlar gerçekleştirildi. Kadınlar 5 kilometrede Esra Biz, erkeklerde ise Bedri Şimşek birinci oldu. Esen Cıvlan'ın 1. olduğu kadınlar 12 kilometrede Cıvlan'ı Selinay Tuğçe Kır ve Hüsniye Yade Dursun takip ederken, erkeklerde Fatih Olak, İhsan Gündüz ve Mehmet Evrim Olgun yarışı ilk 3'te tamamladı.