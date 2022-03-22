Altınordu kenetlendi

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıda üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra 3'te 3 yaparak moral bulan Altınordu'nun mental çalışmalarla çıkışa geçtiği ifade edildi. Son 3 haftada topladığı 9 puanla düşme hattından kurtulamasa da kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 6'dan 2'ye indiren 31 puanlı İzmir temsilcisinde başkan Seyit Mehmet Özkan'ın işler kötü giderken oyuncularla bir toplantı yaparak, "Sizlere güveniyorum. Kümede kalacağınıza inanıyorum" mesajıyla takıma moral verdiği öğrenildi. Teknik ekibin oyuncularla sık sık bire bir konuşmalar yaparak, "Rakipleri gözünüzde büyütmeyin, rahat olun" sözleriyle futbolculara özgüven aşıladığı ve takımın motivasyonunu yüksek tuttuğu kaydedildi.

BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANDI

BAŞKAN S.Mehmet Özkan ve teknik heyetin desteğini arkalarında hisseden oyuncuların da kenetlendiği dile getirildi.