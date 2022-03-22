Haydi KAF-KAF

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ne giden yolda bugünden itibaren 3 gün boyunca zorlu maçlara çıkacak. Play- Off'a katılma hakkı kazanan ve 1. Grup'ta yer alan İzmir ekibi, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 18.30'da Edremit Belediyesi Altınoluk ile mücadele edecek.

Yeşil-kırmızılılar, oynayacağı maçlarla 1. Grup'u ilk iki sırada bitirip finale yükselmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisi, 1. Grup'u ilk iki sırada bitirmesi halinde ve finalde 2. Grup'tan gelecek rakibini elemesi durumunda Sultanlar Ligi'ne yükselebilecek. Karşıyaka, bugünkü maçın ardından yarın 16.30'da Kayseri OSB Teknik Koleji ile perşembe günü de saat 17.30'da İlbank SK ile mücadele edecek.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Karşıyaka'da asbaşkan İlter Köseoğlu, sezon başında koydukları hedeflerden ilkine ulaştıklarını şimdi ise devamını getireceklerini söyledi. Köseoğlu, "Adım adım ilerleyerek sonuca ulaşmak istiyoruz. Zorlu ekonomik şartlarda, nokta hata yapmadan Play-Off'a adımızı yazdırdık. Şimdi ikinci hedefe ulaşmak için çaba harcayacağız. Takımımızın itici gücü olan büyük Karşıyaka taraftarı Bursa'da özellikle ilk iki gün yanımızda olmalı. Arena ruhunu Bursa'ya taşırsak hedefe varmamamız için bir neden yok" şeklinde konuştu.