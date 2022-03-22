Petkimspor’dan hayati galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri dibe demir atarak küme düşmeye yaklaşan Aliağa Petkimspor, evinde güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji karşısında hayati bir galibiyet aldı. Salondan 79-70 galip ayrılarak 6 maçlık yenilgi serisine son veren Aliağa temsilcisi, son 7 hafta öncesi umutlarını artırdı. Ligde son sıradan kurtulamamasına rağmen 23 maçta 4 galibiyete ulaşarak kurtuluş hattındaki maçı eksik Büyükçekmece'yle arasındaki farkı 1 galibiyete indiren Petkimspor, Perşembe günü de hayati öneme sahip mücadeleye çıkacak. Petkim, perşembe günü kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan düşme hattındaki en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u konuk edip kaderini çizecek. Antrenör Burak Gören, "Artık önümüzde 7 maç kaldı. Bizim bütün amacımız bu kulübü ligde tutabilmektir" diye konuştu.

MERKEZEFENDİ TUTULMUYOR

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçtaki 3. galibiyetini dev rakibi Galatasaray NEF'i deplasmanda 76-63 yenerek alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, iyice rahatladı. Ligdeki ilk yılında özellikle son haftalarda çıkış yakalayan yeşilsiyahlılar, 23 maçta 8 galibiyete ulaşıp alt sıralarla bağını kopararak, küme düşme korkusunu büyük oranda üzerinden attı. Büyük sevinç yaşayan Merkezefendi'de başantrenör Zafer Aktaş, Galatasaray gibi FIBA Şampiyonlar Ligi temsilcisini deplasmanda yenebilmenin önemli olduğunu belirtti.