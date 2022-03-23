Nazilli Belediye’de Ünal Önal dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine iş insanı Ünal Önal getirildi. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde düzenlenen kongrede geçen ay istifa eden Soner Yelkovan'dan başkanlık koltuğunu devralan Önal camiayı bütünleştirici bir rol oynayacağını ifade etti. Görevi devraldığı için gururlu olduğunu dile getiren Önal, "Bu emaneti 32 arkadaşımla birlikte en güzel şartlarda iade etmek için aldım. İnşallah Nazilli'miz kazanır. Gün birlik ve beraberlik, Nazillispor'a hizmet etme günü. Beraber maç izleyelim. Ben küsmüş ağabeylerimle maç izlemek istiyorum. Yönetimimden hiçbir kimse, kimseye laf etmeyecek. Şeffaf olacağız" diye konuştu.

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