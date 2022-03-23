Yeşilova hata yapmadı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta ligin ilk yarısını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak lider Efeler 09 Spor FK'nın 6 puan gerisinde 17 puan ile 3. sırada tamamlayan Bornova Yeşilova, hafta sonunda evinde konuk ettiği lider Efeler 09 Spor FK'yı 3-1 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi ve 2. sıraya yerleşti. Bornova temsilcisi, kalan son 3 haftada Yatağanspor (D), Muğlaspor (D) ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Bornova Yeşilova'da teknik direktör Serkan Küçükoğlullarından, "Efeler 09 Spor FK karşısında iyi bir futbol ortaya koyduk, karşılığını da aldık" ifadelerini kullandı.

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