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Haberler Spor Yeşilova hata yapmadı

Yeşilova hata yapmadı

İzmir temsilcisi, lider Efeler 09’u yenerek arasındaki puan farkını ikiye indirdi, zirve için umutlandı

23.3.2022

Yeşilova hata yapmadı
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta ligin ilk yarısını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak lider Efeler 09 Spor FK'nın 6 puan gerisinde 17 puan ile 3. sırada tamamlayan Bornova Yeşilova, hafta sonunda evinde konuk ettiği lider Efeler 09 Spor FK'yı 3-1 yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi ve 2. sıraya yerleşti. Bornova temsilcisi, kalan son 3 haftada Yatağanspor (D), Muğlaspor (D) ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak. Ligin ikinci yarısında oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Bornova Yeşilova'da teknik direktör Serkan Küçükoğlullarından, "Efeler 09 Spor FK karşısında iyi bir futbol ortaya koyduk, karşılığını da aldık" ifadelerini kullandı.
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