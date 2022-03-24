Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig Play-Off Yarı Final ikinci maçında Karşıyaka, Kayseri OSB Teknik Koleji'ni 25-21, 18-25, 23-25, 25-21 ve 15-8'lik set skorlarıyla altın sette 3-2 mağlup ederek Yarı Final Grubu'nda ikinci maçta ikinci galibiyetini aldı. İlk karşılaşmada da Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-1 yenen İzmir ekibi final grubuna yükseldi. Maça kötü başlayan yeşil-kırmızılılar ilk sette bir ara geriye düşse de toparlanmayı başardı ve seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette bir türlü etkisini gösteremeyen Karşıyaka, seti 25-18 kaybetti, durum 1-1'e geldi. Karşılıklı sayılarla geçilen üçüncü seti İzmir ekibi 25-23 geride kapattı, mücadelede 2-1 geriye düştü. Dördüncü sette maça ağırlığını koyan Karşıyaka seti 25-23 alarak, karşılaşmada skoru 2-2'ye taşıdı. Altın sette ise yeşil-kırmızılılar adeta fırtına gibi esti. Rakibine ezici bir üstünlük kuran Karşıyaka, altın seti 15-8 aldı, mücadeleyi de 3-2 kazandı. İzmir temsilcisi 1-2--3 Nisan tarihlerinde oynanacak final grubuna adını yazdırırken, gruptaki son maçında bugün İlbank ile karşılaşacak.

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