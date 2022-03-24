Horoz’un kurtuluş ayı Nisan

Spor Toto 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altaş Denizlispor'un kaderi Nisan ayında çizilecek. Milli aranın ardından Kocaelispor'la alt sıraları yakından ilgilendiren hayati bir maça çıkacak Horoz, 3 ile 29 Nisan tarihleri arasında 3'ü içerde, 3'ü de dışarda 6 final niteliğinde maç oynayacak. 3 Nisan'da Kocaelispor'a konuk olacak yeşil-siyahlılar, 10 Nisan'da Tuzlaspor'u ağırlayacak, 15 Nisan'da Ankara'da Keçiörengücü'yle, 19 Nisan'da İstanbulspor'la iç sahada, 23 Nisan'da Bursaspor'la gurbette ve 29 Nisan'da Gençlerbirliği'yle evinde karşılaşacak.

'ARAYI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Önlerindeki maçların kendileri için çok önemli olduğunu belirten ve milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen teknik direktör Mesut Bakkal, "Kocaelispor maçı final niteliğinde. Nisan ayında kader maçlarımız var. Verilen arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Takımın yükselen performansı var. Biz 11 puanın ardından 30 puana ulaştık. Zor maçlar bizi bekliyor" şeklinde konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP



DENİZLİSPOR HAZIRLIK MAÇI İÇİN MANİSA'DA

ALTAŞ Denizlispor, maç temposunu kaybetmemek için 26 Mart Cumartesi günü Manisa'da BAL 9. Bölge 2. Grup temsilcisi Manisaspor ile hazırlık maçı yapacak. Ardından teknik patron Mesut Bakkal, takıma bir gün izin verecek ve 3 Nisan'da oynanacak olan Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam edilecek. Teknik patron Mesut Bakkal, "Tempomuzu Nisan ayına yansıtabilmek için güç depoluyoruz " diye konuştu. Bakkal, ufak tefek problemlerin olmasına karşın Okan Derici haricinde sakat ve cezalı futbolcu olmadığını da açıkladı.