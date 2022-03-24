SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor maçlarını kazanarak düşme hattından uzaklaşan Nasadoge Menemenspor kurtuluş ışığını yaktı. Teknik direktör Cenk Laleci, milli araya çok moralli girdiklerini belirterek, "Son iki maçımızı kazanmak bizi rahatlattı. Kurtuluş yolunda önemli adımlar attık ancak henüz işimiz bitmedi. Kolay kolay mağlup olan bir takım değiliz. Bu da bize umut ve güven veriyor. Kalan 8 maçımızı en iyi şekilde tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Küme düşme gibi bir korkumuz yok ama işi de sağlama almalıyız" dedi. İzmir ekibi son 8 karşılaşmada İstanbulspor, Balıkesirspor (D), Kocaelispor, Keçiörengücü (D), Tuzlaspor, Denizlispor (D), Gençlerbirliği, Bursaspor (D) ile karşılaşacak.

SADECE 10 PUAN TOPLAYABİLDİ

MENEMENSPOR ligin ilk yarısında oynadığı bu takımlar karşısında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de yenilgi elde etti. Sarı-lacivertliler 10 puan alırken, 14 puan da kaybetti.