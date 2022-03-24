Zafer gecemiz olsun

A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarını ikinci olarak bitiren ve Play-Off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı final maçında bugün saat 22.45'te Dragao Stadyumu'nda Portekiz'in konuğu olacak.

Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya- Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek. Milliler kaybetmesi halinde ise aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki durumda da karşılaşma 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Ayyıldızlı ekipte sakatlıkları bulunan Merih ve Serdar Aziz de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

DOKUZUNCU RANDEVU

A Milli Takım, Portekiz ile tarihinde 5 resmi 3 kez de özel maç olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler, iki özel maçta rakibini devirmeyi başarırken; Portekiz ise 5'i resmi maç olmak üzere 6 maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Milli Takım'ın toplam 8 golüne karşılık Portekiz 16 kez fileleri havalandırdı. A Milli Takım, en son 2012 yılında oynanan özel maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenmeyi başarmıştı.

KUNTZ: RAHATSIZ EDİCİ OLACAĞIZ!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kritik maç öncesi Alman basınına konuştu. Kuntz, "Portekiz karşısında iyi bir oyun planımız olacak. Rahatsız edici olacağız." ifadelerini kullandı. Kuntz, ristiano Ronaldo'nun Türk Milli Takımı'na karşı çok gayret göstermesi gerektiğini, ancak bunun Ronaldo'nun üzerindeki baskıyı azaltmayacağını kaydetti. A Milli Takım'ın özelliklerini anlatan Kuntz, "Çok yetenekli, çok duygusal ve çok sayıda genç oyuncu. Bunun anlamı şudur; bir yandan biraz deneyimsizlik, diğer yandan büyük coşku, özellikle de odaklandığınız ve kendinizi uluslararası ölçekte karşılaştırabileceğiniz müsabakalar için" yorumunu yaptı.