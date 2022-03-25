PETKiM umutlu

Bahçeşehir’den sonra Afyon Bld ’yi de yendi, kurtuluş ışığını yaktı. Sezon başından beri son sıradan kurtulamayan İzmir ekibi baştan sona üstün götürdüğü maçta bir üst sıradaki rakibini 109-87 yendi, bir basamak yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nden sonra üst üste ikinci galibiyetini en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 109-87 yenerek aldı. Ev sahibi ekibin baştan sona önde götürdüğü maçın ilk periyodu 30-26, ilk yarısı 56-49, üçüncü periyodu da 78-63 sonuçlandı. Süper Lig'de 24 maçta 5 galibiyete ulaşarak 4 galibiyette kalan rakibini geride bırakan, bitime 6 maç kala kurtuluş umutlarını artıran Petkimspor'da Browne 35, Aldridge 26, Denmon 23 sayıyla skora katkı yaptı. Konuk ekipte ise Selden 23 sayısı galibiyet için yetmedi ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor ligin dibine demir attı. Aliağa Petkimspor 27 Mart Pazar günü saat 15.30'da Anadolu Efes ile deplasmanda kapışacak.