Şampiyon basınla buluştu

CEV Kupası finalinde iki maç sonunda Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı geçerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi. Teknik heyet ile voleybolcuların katıldığı ve kulüp tesislerinde düzenlenen basın buluşmasında başantrenör Ferhat Akbaş, "Uzun bir çalışma sonucunda sezonun ilk kupasını aldık. Bu kupanın Avrupa Kupası olması bizim için çok önemliydi. Bunun baş mimarı oyuncularımız ve teknik ekiptir" ifadelerini kullandı. Oyunculardan Tijana Boskovic, kupayı kazanmak için çok çalıştıklarını kaydederek, "Çok mutluyum. Mental olarak çok iyiyiz. Galibiyeti kutluyoruz" açıklamasını yaptı. Simge Aköz ise "Aslında bu kupa bizim için çok önemli olduğu kadar kadınlarımız için de çok önemli. Bunu Türkiye'ye ve Türk voleyboluna kazandırdığımız için de çok mutlu ve gururluyuz. Herkese bize olan destekleri için çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu

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