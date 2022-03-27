“Başarı istiyorum”

Bundesliga ekiplerinden Köln'ün başarılı oyuncusu Salih Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, Almanya U21 takımında ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve yeni dönemde de ayyıldızlı ekibimizde görev yapacak.

"ŞU AN ÇOK MUTLUYUM"

Özcan, "Takıma katıldığım için çok mutluyum. Davet edildiğim için gururlandım. Milli formayla inşallah başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Kuntz'un kararında etkin rol üstlendiğini kaydeden Özcan, "Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi. Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bundesliga ekiplerinden Köln'ün başarılı oyuncusu Salih Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, Almanya U21 takımında ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve yeni dönemde de ayyıldızlı ekibimizde görev yapacak.

"ŞU AN ÇOK MUTLUYUM"

Özcan, "Takıma katıldığım için çok mutluyum. Davet edildiğim için gururlandım. Milli formayla inşallah başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Kuntz'un kararında etkin rol üstlendiğini kaydeden Özcan, "Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi. Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

KUNTZ'DAN İTALYA MAÇINA ÖZEL 11

Stefan Kuntz, İtalya ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasında ilk 11'inde farklı isimleri oynatacak. Kuntz'un, kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'a eldivenleri emanet edeceği öğrenildi. Savunmada Mert Müldür, Caner Erkin ve Serdar Aziz gibi isimlerin formayı alacağı düşünülürken, orta alanda Taylan ile Dorukhan tercihlerinin olması bekleniyor. Forvet hattında ise Enes Ünal'ın yer alacağı konuşuluyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Takıma gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atmak için de çok sabırsızlanıyorum" dedi.

"TOP AUTA GİDİNCE KAHROLDUM"

A Milli Takım'ın Portekiz karşısında kazandığı penaltıyı kaçıran Burak Yılmaz, açıklama yaptı. Burak, "Penaltıyı kazanınca tüm arkadaşlarım topu bana bıraktı. Zemin ıslak ve yumuşaktı. Sert vurma isteğim topu yükseltti. Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Çok üzgünüm." dedi.