ÇBK Mersin’den tarihi başarı

2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediye şampiyonluğa ulaştı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodu ÇBK Mersin Yenişehir'İn 23-16 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da üstünlüğünü devam ettiren turuncu-beyazlılar, devreyi 41-27 önde kapattı. Üçüncü periyotta da üstün bir oyun sergileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor son çeyreğe 13 sayı farkla 58-45 önde girdi. Çekişmeye sahne olan son çeyrekte rakibine geri dönüş izni vermeyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, karşılaşmadan 71-58 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Şampiyonluk kupasını kaldıran Mersin ekibinde takım kaptanı Esra Ural Topuz, "Çok mutluyum. Güzel Mersin taraftarına bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Önümüzdü final-four var. İnşallah oradan da kupayla döneriz" diye konuştu.