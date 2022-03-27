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Haberler Spor ÇBK Mersin'den tarihi başarı

ÇBK Mersin'den tarihi başarı

2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe Safiport’u baştan sona üstün bir oyundan sonra mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir tarih yazdı

27.3.2022

ÇBK Mersin’den tarihi başarı

2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediye şampiyonluğa ulaştı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodu ÇBK Mersin Yenişehir'İn 23-16 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da üstünlüğünü devam ettiren turuncu-beyazlılar, devreyi 41-27 önde kapattı. Üçüncü periyotta da üstün bir oyun sergileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor son çeyreğe 13 sayı farkla 58-45 önde girdi. Çekişmeye sahne olan son çeyrekte rakibine geri dönüş izni vermeyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, karşılaşmadan 71-58 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Şampiyonluk kupasını kaldıran Mersin ekibinde takım kaptanı Esra Ural Topuz, "Çok mutluyum. Güzel Mersin taraftarına bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Önümüzdü final-four var. İnşallah oradan da kupayla döneriz" diye konuştu.

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