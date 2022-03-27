Hakemler haklı bulundu

TFF Tahkim Kurulu, 8 Mart'ta Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulduğunu açıkladı. 10 hakemin itirazının kabul edildiğini duyurulurken, söz konusu hakemlerin göreve geri dönmesi bekleniyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazlarını inceledi. Taraf avukatlarının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sözlü beyanlarının ardından yapılan müzakere neticesinde hakemlerin itirazları kabul edildi ve TFF Yönetim Kurulunun 8 Mart'ta aldığı kararın kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verildiği belirtildi. Hakemlerin yanı sıra gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci ile ilgili alınan karar da bozuldu.

ISTİFASI BEKLENİYOR

DURUŞMA bittikten sonra salondan çıkarken MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere, 'Sizler için hayırlısı olsun' dediği kaydedildi. Duruşmaya katıldığına pişman olduğu gözlemlenen Gündoğdu'nun en kısa zamanda istifa etme ihtimalinin de olduğu gelen haberler arasında. Gündoğdu, Antalya'daki hakem seminerini bırakıp, aldıkları kararı savunmak için duruşmaya bizzat katıldı ve ilk kez bir MHK Başkanı böylesine bir duruşmada yer aldı. Günün başlangıcında gördüğü birkaç hakeme selam veren Gündoğdu'nun bu hakemlerden soğuk bir tavır aldığı öğrenildi. Gündoğdu başta birkaç hakem için yaptığı savunmada ayrıntılı ifadeler kullandı. Ancak cevapları yeterli bulunmayan Gündoğdu'nun duruşma sonuna doğru artık savunmasında uzun açıklamalar yerine, 'Önceki isimler için ne söylediysem aynı şeyler yine geçerli' minvalinde kısa söylemler kullandığı belirtildi.